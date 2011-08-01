Twitter'a kayıt olduğunuzda, ilgili ayarlar düzenli olarak e-posta adresinize bildirim gönderilecek şekilde belirlenmiştir. Ancak twitter e-posta bildirimlerini kapatmak elbette mümkün kılınmıştır. Dilerseniz e-posta bildirimlerini tamamen kapatabileceğiniz gibi, filtreleme yöntemi ile de kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, tüm e-posta bildirimlerini devre dışı bırakmayı öğrenebilir ve hemen uygulayabilirsiniz.

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Twitter E-Posta Bildirimleri Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Daha fazla butonuna tıklıyoruz.

2) Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayalım ardından.

3) Bildirimler > E-posta bildirimleri bölümüne giriş yapalım.

4) E-posta bildirimleri seçeneğinin yanındaki onayı kaldırabilirsiniz.