Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:40 - Tarih: 26 Haziran 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?Twitter'da birden fazla hesabınız bulunabilir. Bu hesaplara sürekli giriş-çıkış yapmanız ise gerekmez. Çünkü Twitter'da birden fazla hesap yönetme özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde, birden fazla hesap arasında geçiş yapmak mümkün kılınmıştır. Sonuç olarak aşağıdaki adımları izleyerek, Twitter'da birden fazla hesabınızı kolay bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

1) Var olan bir hesap ekle bağlantısına tıklıyoruz.

Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

2) Akabinde ilgili bilgileri girerek oturum açabiliriz.

Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık