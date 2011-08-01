Twitter'da birden fazla hesabınız bulunabilir. Bu hesaplara sürekli giriş-çıkış yapmanız ise gerekmez. Çünkü Twitter'da birden fazla hesap yönetme özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde, birden fazla hesap arasında geçiş yapmak mümkün kılınmıştır. Sonuç olarak aşağıdaki adımları izleyerek, Twitter'da birden fazla hesabınızı kolay bir şekilde nasıl yönetebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Twitter Birden Fazla Hesap Yönetme Nasıl Yapılır?

1) Var olan bir hesap ekle bağlantısına tıklıyoruz.

2) Akabinde ilgili bilgileri girerek oturum açabiliriz.