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Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 28 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?Twitter'da bir profile girildiği zaman, hesap açılış tarihini görmek mümkündür. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü, daha detaylı bir şekilde hesap açılış tarihini öğrenmek istiyor iseniz, bu yönde sizlere bilgi vermek istiyoruz. Twitter profilinizin oluşturulma tarihini, en net bir biçimde, aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz. Dilerseniz, ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik menüsüne tıklayalım.

Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

2) Hesap bilgileri bölümüne giriş yapalım.

Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

3) Seçenekleri görebilmek için şifremizi doğrulayalım.

Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

4) Hesap yaratılma başlığı altında ilgili bilgiyi görebilirsiniz.

Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

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