Twitter'da bir profile girildiği zaman, hesap açılış tarihini görmek mümkündür. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü, daha detaylı bir şekilde hesap açılış tarihini öğrenmek istiyor iseniz, bu yönde sizlere bilgi vermek istiyoruz. Twitter profilinizin oluşturulma tarihini, en net bir biçimde, aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz. Dilerseniz, ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

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Twitter Hesap Açılış Tarihi Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik menüsüne tıklayalım.

2) Hesap bilgileri bölümüne giriş yapalım.

3) Seçenekleri görebilmek için şifremizi doğrulayalım.

4) Hesap yaratılma başlığı altında ilgili bilgiyi görebilirsiniz.