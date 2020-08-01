Twitter'da kelime sessize almak oldukça faydalı olabiliyor. Yani dilediğiniz kelimeleri içeren konularda bildirim almamak ve bunları zaman akışınızda görmek istemiyorsanız, twitter kelime sessize alma özelliğini kullanmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları uygulayarak, dilediğiniz kelimeleri sessize almayı öğrenebilirsiniz.

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Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

2) İçerik tercihleri > Sessize alınmış bölümüne giriyoruz.

3) Sessize alınacak kelimeler'e tıklayalım.

4) Sağ köşede yer alan artı butonuna tıklayalım.

5) Dilediğiniz kelimeyi ilgili kutucuğa girin.

6) Ayarları düzenleyip, Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Twitter kelime sessize alma özelliği, belirlediğiniz kelimeleri içeren bildirimleri almamak ve bu gibi şeyleri zaman akışınızda da görmemek için, oldukça pratik bir özellik. İlgili özelliği, yukarıdaki adımları uygulayarak, kolayca kullanmaya başlayabilmektesiniz. Hepsi bu kadar...