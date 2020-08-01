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Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:50 - Tarih: 31 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?Twitter'da kelime sessize almak oldukça faydalı olabiliyor. Yani dilediğiniz kelimeleri içeren konularda bildirim almamak ve bunları zaman akışınızda görmek istemiyorsanız, twitter kelime sessize alma özelliğini kullanmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları uygulayarak, dilediğiniz kelimeleri sessize almayı öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Twitter Şifre Sıfırlama Koruması Nasıl Yapılır?

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar ve gizlilik sekmesine tıklayın.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

2) İçerik tercihleri > Sessize alınmış bölümüne giriyoruz.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

3) Sessize alınacak kelimeler'e tıklayalım.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

4) Sağ köşede yer alan artı butonuna tıklayalım.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

5) Dilediğiniz kelimeyi ilgili kutucuğa girin.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

6) Ayarları düzenleyip, Kaydet butonuna tıklayabilirsiniz.

Twitter Kelime Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Twitter kelime sessize alma özelliği, belirlediğiniz kelimeleri içeren bildirimleri almamak ve bu gibi şeyleri zaman akışınızda da görmemek için, oldukça pratik bir özellik. İlgili özelliği, yukarıdaki adımları uygulayarak, kolayca kullanmaya başlayabilmektesiniz. Hepsi bu kadar...

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