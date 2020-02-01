Yahoo Mail ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, profil fotoğrafı değiştirme ve tema değiştirme gibi konuların yanı sıra, koyu tema açmak gibi ipuçlarına da yer vermiştik. Şimdi ise, Yahoo Mail imza ekleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. E-postalarınızda bir imza iletisi kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklayın.

2) Daha Fazla Ayar bağlantısına tıklıyoruz.

3) Sol menüdeki E-posta yazma sekmesine tıklayın.

4) İmza özelliğini aktif duruma getirin.

5) İlgili kutucuğa e-posta imzanızı yazabilirsiniz.