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Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:23 - Tarih: 27 Şubat 2020 - Yorum: 0

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Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?Yahoo Mail ile ilgili faydalı içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Önceki içeriklerimizde, profil fotoğrafı değiştirme ve tema değiştirme gibi konuların yanı sıra, koyu tema açmak gibi ipuçlarına da yer vermiştik. Şimdi ise, Yahoo Mail imza ekleme nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. E-postalarınızda bir imza iletisi kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklayın.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Daha Fazla Ayar bağlantısına tıklıyoruz.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Sol menüdeki E-posta yazma sekmesine tıklayın.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

4) İmza özelliğini aktif duruma getirin.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

5) İlgili kutucuğa e-posta imzanızı yazabilirsiniz.

Yahoo Mail İmza Ekleme Nasıl Yapılır?

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