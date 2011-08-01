Yahoo Mail ile ilgili olarak profil fotoğrafı değiştirmek yazısının yanı sıra, Yahoo Mail'de tema değiştirme hakkında da bir önceki içeriğimizde bilgi vermiştik. Şimdi ise, Yahoo Mail koyu tema açma nasıl oluyor, bu konuyu paylaşmak istiyoruz. Akşamları e-postalarınıza göz gezdirir iken, gözlerinizin yorulduğunu hissedebilirsiniz. Bu yüzden aşağıdaki adımları izleyerek, koyu temayı aktive edebilirsiniz.

Yahoo Mail Koyu Tema Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bağlantısına tıklayın.

2) Tema ayarlarını ise aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz.