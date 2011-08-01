Yahoo'un mail servisi olan "Yahoo Mail" günümüzde hâlâ birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Belki Gmail daha çok kullanılıyor olabilir ancak geçmişten günümüze, Yahoo Mail gibi bir gerçek var karşımızda. Bu yüzden Yahoo Mail ile ilgili birçok içerik kaleme alıyor olacağız. Yahoo Mail profil fotoğrafı değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları izleyebilirsiniz.

Yahoo Mail Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Hesap Bilgisi bağlantısına tıklayın.

2) Profil fotoğrafına tıklayarak, yeni bir görsel yükleyebilirsiniz.