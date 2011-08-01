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Xavier Dorison Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 17:46 - Tarih: 24 Haziran 2020 - Yorum: 0

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Xavier Dorison Kimdir?"Xavier Dorison Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 8 Ekim 1972'de Paris, Fransa'da dünyaya gelen Xavier Dorison, yazar ve senaristtir. Yüksek okulundan mezun olduktan sonra ilk olarak 1997'de "The Third Testament" serisine başlamıştır. 2006 yılında "Kaplanlar Timi" filminin senaryosunu kaleme alan yazar, 2007 yılında da yeni çizgi roman serisi " Long John Silver"a başlamıştır. Birçok kitap üzerinde çalışmış olan Xavier Dorison, 2009'dan bu yana da Lyon, Fransa'da bulunan École Émile-Cohl sanat okulunda senaryo öğretmenliği yapmaktadır.

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Xavier Dorison - Türkçe Kitapları

  • Tapınak
  • Üçüncü Ahit - Aslanın Uyanışı
  • Üçüncü Ahit - Karganın Günü

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