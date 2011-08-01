Web sitenizdeki 404 hata sayfalarının, arama motorları tarafından indexlenmesini istemezsiniz. Çünkü bu durum, SEO açısından oldukça olumsuz olacaktır. Normalde, SEO eklentisi kullanıyorsanız, olasılıkla 404 sayfası için bir noindex tanımlaması zaten yapılmıştır. Ancak bir SEO eklentisi kullanmıyor iseniz, bu işlemi sizin manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekecektir. Aşağıdaki kodları, temanızın header.php dosyası içerisindeki "head" bölümünde uygun gördüğünüz bir alana eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, 404 sayfalarında noindex tanımlaması otomatik olarak görüntülenecektir. Bu şekilde ise, arama motorlarına hata sayfalarımızın indexlenmemesini söylemiş oluyoruz.

AYRICA: WordPress'te "search" Arama URL Yapısını Devre Dışı Bırakalım

WordPress'te Hata (404) Sayfaları için "noindex" Etiketi Ekleyelim

<?php if ( is_404() ) : ?>

<meta name="robots" content="noindex, follow" />

<?php endif; ?>



Not: Yukarıdaki kodları kullandığınız zaman, eğer ki indexlenen 404 sayfalarınız mevcut ise, ilgili indexler arama motorlarından hemen silinmeyecektir. Bu işlemin biraz zaman alabileceğini lütfen unutmayınız.