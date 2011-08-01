WordPress'te bildiğiniz üzere, ?s= parametresi ile kolaylıkla arama yapılabilmektedir. Belki bilmiyor olabilirsiniz ancak, WordPress'te bir arama yapısı daha mevcut. Ana URL'nizin sonuna /search/ yapısını ekleyerek, /search/arama+terimi şeklinde de arama yapabilmektesiniz. Dolayısı ile elimizde iki adet arama yapısı mevcut diyebiliriz. Bu yüzden, eğer ki sıklıkla "?s=" arama parametresini kullanıyor iseniz, çeşitli spesifik nedenlerden dolayı, "search" arama yapısını kullanmak istemeyebilir, kalıcı olarak da devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Bu işlem için ise, aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: WordPress "replytocom" Parametresi için "noindex" Tanımlayalım

WordPress'te "search" Arama URL Yapısını Devre Dışı Bırakalım

add_action('init', function() {

add_filter('search_rewrite_rules', '__return_empty_array');

});



Not: Yukarıdaki kodlar sorunsuz olarak çalışmaktadır. Ancak bir problem yaşamanız durumunda, admin panelindeki Settings > Permalinks sayfasına giderek, mevcut permalink yapısını güncellemek için, Save Changes adlı butona bir kere tıklamanız yeterli olacaktır. Böylelikle, "search" adlı arama URL yapısı devre dışı kalacak ve bu uzantı ile herhangi bir arama yapıldığında ise, direkt 404 sayfası görüntülenecektir.