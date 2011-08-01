Uzun zamandır araştırmasını yaptığım ve bu yönde kalıcı çözüme ulaşabildiğim bir yöntemden bahsetmek istiyorum. İlk olarak izniniz ile, sorundan bahsedelim. WordPress'te tüm yorumların hemen altında bulunan, Yanıtla (Cevapla) bağlantısına tıkladığınız zaman, ilgili URL'de ?replytocom parametresi aktive olur ve ilgili yorumu yanıtlamanıza olanak sağlanır. Dolayısı ile, içeriğiniz bu parametre ile indexlendiği zaman, Google'da aynı içerik ve bu parametre ile birden fazla indexin bulunması da, SEO açısından zararlı olabilmektedir.

WordPress "replytocom" Parametresi için "noindex" Tanımlayalım

Bu yüzden, mümkün oldukça, bu gibi parametreleri, daha doğrusu aynı içeriğe işaret eden parametreleri, indexletmemek oldukça önem arz etmektedir. Dolayısı ile, siz de bu yönde sorun yaşıyorsanız, WordPress "replytocom" parametresi için "noindex" tanımlaması yaparak, arama motorlarının bu parametreyi indexlememesini sağlayabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Boş Arama Parametresini Hata Sayfasına Yönlendirelim

Aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın header.php dosyasındaki "head" bölümündeki uygun gördüğünüz bir alana eklemeniz yeterli olacaktır. Mevcut indexler var ise, arama motorlarından tamamen temizlenmesinin zaman alabileceğini lütfen unutmayınız. İlgili kodlar sorunsuz çalışmaktadır.