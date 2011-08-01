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WordPress Boş Arama Parametresini Hata Sayfasına Yönlendirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 31 Mart 2021 - Yorum: 0

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WordPress Boş Arama Parametresini Hata Sayfasına YönlendirelimWordPress'teki arama parametresi, bildiğiniz üzere, "?s=" şeklindedir. Bu arama parametresine bir arama terimi girmediğinizde ise, ilgili bağlantı ana sayfanıza yönlendirme yapar ve tüm yazılarınız görüntülenir. Dilerseniz, arama parametresi boş olduğu zaman, bu parametreyi hata (404) sayfasına yönlendirebilirsiniz.

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WordPress Boş Arama Parametresini Hata Sayfasına Yönlendirelim

Bunun için ise, küçük bir kod dizisi hazırladım. Aşağıdaki kodları değiştirmeden, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle site adresinizin sonuna /?s= parametresi eklediğinizde, yani arama parametresi boş olduğu zaman, direkt 404 sayfası açılacaktır.

add_action('wp', 'redirect_empty_search');
function redirect_empty_search() {
if(!is_admin()){
global $wp_query;
if (isset($_GET['s']) && empty($_GET['s'])){
$wp_query->set_404();
get_template_part(404);
exit;
}
}
}


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