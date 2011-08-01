WordPress'te sitenizi farklı bir hosting servisine taşıdığınızda veya wp-admin uzantısını değiştirme gibi işlemlerde bulunduğunuzda, WordPress giriş yapma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumun sebebi, çerezlerden kaynaklanmaktadır.
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Sürekli olmasa bile, bazı kullanıcıların başına WordPress çerez sorunu gelebilmektedir. Bu sorunun kalıcı çözümü olarak ise, wp-config.php dosyasına aşağıdaki parametreleri eklemek olacaktır. Böylelikle, yüksek olasılıkla yaşadığınız çerez sorunu kalıcı olarak çözümlenmiş olacaktır. Aşağıdaki kodları güvenle ilgili dosya içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.
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WordPress Çerez Sorunu ve Kesin Çözüm Yöntemi
define('ADMIN_COOKIE_PATH', '/');
define('COOKIE_DOMAIN', '');
define('COOKIEPATH', '');
define('SITECOOKIEPATH', '');
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