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WordPress Çerez Sorunu ve Kesin Çözüm Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:40 - Tarih: 01 Şubat 2021 - Yorum: 0

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Wordpress Çerez Sorunu ve Kesin Çözüm YöntemiWordPress'te sitenizi farklı bir hosting servisine taşıdığınızda veya wp-admin uzantısını değiştirme gibi işlemlerde bulunduğunuzda, WordPress giriş yapma sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumun sebebi, çerezlerden kaynaklanmaktadır.

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Sürekli olmasa bile, bazı kullanıcıların başına WordPress çerez sorunu gelebilmektedir. Bu sorunun kalıcı çözümü olarak ise, wp-config.php dosyasına aşağıdaki parametreleri eklemek olacaktır. Böylelikle, yüksek olasılıkla yaşadığınız çerez sorunu kalıcı olarak çözümlenmiş olacaktır. Aşağıdaki kodları güvenle ilgili dosya içerisine eklemeniz yeterli olacaktır.

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WordPress Çerez Sorunu ve Kesin Çözüm Yöntemi

define('ADMIN_COOKIE_PATH', '/');
define('COOKIE_DOMAIN', '');
define('COOKIEPATH', '');
define('SITECOOKIEPATH', '');


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