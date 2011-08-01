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WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 31 Ekim 2020 - Yorum: 0

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WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini KaldıralımBuradaki yazımda, WordPress yorumlardaki tıklanabilir bağlantıları kaldırmak hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştum. Şimdi ise, WordPress yorum bağlantılarındaki "nofollow" etiketini kaldırma yöntemini paylaşmak istiyorum. Eğer ki, yorumlarda editör olarak yalnızca siz "href" içeren bağlantı paylaşıyorsanız, site içi link paylaşsanız bile, nofollow etiketi eklenecektir. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, nofollow etiketini kaldırmak isteyebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterlidir.

AYRICA: WordPress Yazı Başlığı Değişince Kalıcı Bağlantı da Güncellensin

WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini Kaldıralım

add_filter('comment_text', 'remove_rel_nofollow_attribute');
function remove_rel_nofollow_attribute( $comment_text ) {
$comment_text = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $comment_text );
return $comment_text;
}


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