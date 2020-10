WordPress'te yazı yazarken, yazı başlığını değiştirdiğinizde, ilk kayıt edilen kalıcı bağlantı yapısı korunur ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak pratikte bu doğru bir yaklaşım sayılmaz. Çünkü genellikle yazı başlığı ile aynı olacak şekilde kalıcı bağlantı yapısı tercih edilir. Bu yüzden, WordPress'te yazı başlığı değişince, kalıcı bağlantı da otomatik olarak değişebilir. Bu mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle bir yazı başlığını güncellediğiniz zaman, ilgili kalıcı bağlantı yapısı da otomatik olarak güncellenecektir.

WordPress Yazı Başlığı Değişince Kalıcı Bağlantı da Güncellensin