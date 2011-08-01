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WordPress Yazı Başlığı Değişince Kalıcı Bağlantı da Güncellensin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 26 Ekim 2020 - Yorum: 0

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WordPress Yazı Başlığı Değişince Kalıcı Bağlantı da GüncellensinWordPress'te yazı yazarken, yazı başlığını değiştirdiğinizde, ilk kayıt edilen kalıcı bağlantı yapısı korunur ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak pratikte bu doğru bir yaklaşım sayılmaz. Çünkü genellikle yazı başlığı ile aynı olacak şekilde kalıcı bağlantı yapısı tercih edilir. Bu yüzden, WordPress'te yazı başlığı değişince, kalıcı bağlantı da otomatik olarak değişebilir. Bu mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle bir yazı başlığını güncellediğiniz zaman, ilgili kalıcı bağlantı yapısı da otomatik olarak güncellenecektir.

AYRICA: WordPress'te Veritabanı "cron" Tablosunu Temizleyelim

WordPress Yazı Başlığı Değişince Kalıcı Bağlantı da Güncellensin

add_action('post_updated', 'hm_aup_post_updated', 10, 3);
function hm_aup_post_updated($postId, $after, $before) {
if ($after->post_title != $before->post_title && empty($_POST['hm_aup_disable'])) {
$after->post_name = '';
wp_update_post($after);
}
}


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