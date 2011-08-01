WordPress'te kurduğunuz ve daha sonra kaldırdığınız eklentiler veya temalar, gereksiz yere veritabanı üzerinde cron tablosu içerisinde yer kaplayabilir. Dolayısı ile, sorunsuz olarak SQL sorgusu kullanarak, cron içerisindeki tüm verileri temizlemek mümkündür. Zaten kullanılan ve gerekli olan cron verileri tekrar oluşacaktır. Aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylelikle, tüm cron verileri temizlenecek, akabinde ise gerekli olanlar tekrar oluşmaya devam edecektir.

AYRICA: WordPress Çöpe Taşınan Yazının Silineceği Süreyi Değiştirelim

WordPress'te Veritabanı "cron" Tablosunu Temizleyelim