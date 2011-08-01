WordPress'te SPAM yorum gönderen birçok ziyaretçi olabilir. Bu kişiler, direkt URL'yi yorum alanına yapıştırarak gönderdiğinde, bu URL tıklanabilir bir şekilde görüntülenmektedir. Dolayısı ile WordPress yorumlardaki bağlantıları geçersiz kılmak mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, temanızın functions.php dosyası içerisine eklemeniz durumunda, yorumlardaki tıklanabilir ve direkt URL olarak eklenmiş bağlantılar, sadece text olarak görüntülenecek ve hiçbir şekilde tıklanabilir bir yapıya sahip olmayacaktır. Hepsi bu kadar...

AYRICA: WordPress Ortam Dosyaları için "Çöpe Taşı" Özelliğini Açalım

WordPress Yorumlardaki Tıklanabilir Bağlantıları Geçersiz Kılalım