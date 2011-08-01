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WordPress Ortam Dosyaları için "Çöpe Taşı" Özelliğini Açalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:45 - Tarih: 22 Ekim 2020 - Yorum: 0

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WordPress Ortam Dosyaları için "Çöpe Taşı" Özelliğini AçalımWordPress'te ortam dosyaları için default olarak Çöpe Taşı özelliği yoktur. Yani bir ortam dosyası için "Kalıcı olarak Sil" bağlantısına tıkladığınız zaman, kalıcı olarak silmiş olursunuz. Dolayısı ile yanlışlıkla bu işlemi gerçekleştirmek, üzücü sonuçları beraberinde getirebilir. Peki, yazılarda olduğu gibi, ortam dosyaları için de "Çöpe Taşı" özelliğini aktive etmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Aşağıdaki kodu, ana dizinde yer alan wp-config.php dosyası içerisine ekleyerek, ortam dosyaları için Çöpe Taşı özelliğini aktive edebilmektesiniz.

AYRICA: WordPress Sabit Yazıdan İlk Görseli Kaldıralım

WordPress Ortam Dosyaları için "Çöpe Taşı" Özelliğini Açalım

define('MEDIA_TRASH', true);


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