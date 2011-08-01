Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress Sabit Yazıdan İlk Görseli Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:00 - Tarih: 11 Ekim 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WordPress Sabit Yazıdan İlk Görseli KaldıralımWordPress'te bildiğiniz gibi sabit yazı (sticky_post) özelliği mevcut. Yani dilediğiniz bir yazıyı, ana sayfanızda en üste konumlandırabilirsiniz. Ancak eğer ki sabit yazınızı CSS ile farklı bir şekilde biçimlendirdi iseniz, örneğin, sabit yazıdan ilk görseli kaldırmak da isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir kod dizisi bize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kod dizisi, sabit yazıdan ilk görseli kaldıracak, ancak bu durum yalnızca ana sayfa için geçerli olacaktır. Yani diğer sayfalarda sorunsuz olarak ilk görsel görüntülenmeye devam edecektir. Aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterlidir.

AYRICA: WordPress için Benzer Yazılar Fonksiyonu (Eklentisiz)

WordPress Sabit Yazıdan İlk Görseli Kaldıralım

function remove_first_image ($content) {
if (is_sticky() && !is_paged() && !is_archive() && !is_search() && !is_single() ){
$content = preg_replace('/<a.*?(<img.*?>)<\/a>/', '', $content);
}
return $content;
}
add_filter('the_content', 'remove_first_image');

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık