WordPress'te bildiğiniz gibi sabit yazı (sticky_post) özelliği mevcut. Yani dilediğiniz bir yazıyı, ana sayfanızda en üste konumlandırabilirsiniz. Ancak eğer ki sabit yazınızı CSS ile farklı bir şekilde biçimlendirdi iseniz, örneğin, sabit yazıdan ilk görseli kaldırmak da isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir kod dizisi bize yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kod dizisi, sabit yazıdan ilk görseli kaldıracak, ancak bu durum yalnızca ana sayfa için geçerli olacaktır. Yani diğer sayfalarda sorunsuz olarak ilk görsel görüntülenmeye devam edecektir. Aşağıdaki kodları, temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterlidir.

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WordPress Sabit Yazıdan İlk Görseli Kaldıralım