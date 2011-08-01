WordPress nedir sorusunu şu şekilde yanıtlamak isteriz. WordPress, PHP ve MySQL ile hazırlanmış olan bir içerik yönetim sistemidir. İlk olarak ise Matt Mullenweg ve Mike Little tarafından yaratılmış olup, günümüzde ise dünyadaki binlerce insan tarafından eklemeler, geliştirmeler yapılmaktadır. Resmi olarak ise Automattic firmasına ait bir plâtform olup, yalnızca blog amaçlı değil, e-ticaret dahil birçok çerçevede site açmak için kullanılabilmektedir. WordPress şu an güncel olarak web dünyasının tam olarak %41'ine güç vermektedir.

AYRICA: WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)

WordPress Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

WordPress ile harika web siteleri oluşturmak hiç de zor değil. Çünkü WordPress'in ünlü beş dakikalık kurulumu sayesinde, kodlama bilmeseniz bile, kurulum yapabilirsiniz. Elbette kod beceriniz var ise, tema ve eklentiler ile birlikte, kendiniz için çok profesyonel web sayfaları da oluşturabilirsiniz. PHP ile yaratıldığı için, programlama beceriniz var ise, özel fonksiyonlar ile geliştirmeler yapabilirsiniz. Açık kaynaklı olduğu için, dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

WordPress ne işe yarar sorusunu ise şu şekilde yanıtlayabiliriz. Bir işletmeniz var ise veya tamamen bireysel olarak kendinize özel web sayfaları oluşturmak istiyorsanız, ücretsiz olduğu için WordPress'i tercih etmenizin hiçbir sakıncası olamaz. SEO ve altyapı olarak tam performans alırsınız. Hız konusunda ise alacağınız hosting hizmeti ile sorunsuz olarak internet üzerinde var olmaya devam edersiniz. Dünyadaki birçok web sitesi WordPress kullanmaktadır.

Bu içeriğimizde sizlerle, WordPress nedir ve WordPress ne işe yarar konularına yönelik bilgi vermeye çalıştık. Bilmeyenler için ise faydalı olmasını temenni ediyoruz. Web üzerindeki birçok sayfanın altyapısının WordPress olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, güvenlik ve performans bazında endişeniz olmadan kullanabilirsiniz. Denediğinize pişman olmayacaksınız.