İnternet üzerinde birçok kişi "wordpress mi özel yazılım mı" şeklinde aramalar yapabilmektedir. WordPress'in nasıl geniş ayrıntılara sahip olduğunu bilmeyenler, onu küçümseyebiliyorlar. Ancak PHP & MySQL ile hazırlanan açık kaynak (ücretsiz) olan bu yazılım şu an web'in %42'lik bir dilimine güç vermektedir.

AYRICA: WordPress için Hangi Depolama Motoru Tercih Edilmelidir?

Aslında bu soruyu şu şekilde de yanıtlayabiliriz. Kendinize bir blog veya bir haber sitesi açmayı düşünüyor iseniz, WordPress'in kendisi size kesinlikle yeterli olacaktır. Herhangi bir limit olmadığı ve bu limit kullandığınız sunucu bazında olacağı için, altyapısal olarak her şeyinize güveniyor iseniz, WordPress sizi yarı yolda asla bırakmayacaktır.

WordPress mi? Özel Yazılım mı? Hangisi Tercih Edilmelidir?

Ancak e-ticaret alanında faaliyet göstermeyi plânlıyorsanız, her şeyin hassas dengeler üzerinde durması gerekeceğinden emin iseniz, o zaman kendinize özel, daha spesifik bir özel yazılım kullanımı tercih edebilirsiniz. Fakat birçok e-ticaret sitesinin de WordPress kullandığının altını çizmek gerekiyor. WordPress uzmanı bir kişinin elinden her konuda site çıkabilir.

Hatta zamanında salt WordPress kullanılarak, forum altyapısı hazırlandığını anımsıyorum. Özetle, PHP & MySQL işlemlerine hâkim iseniz, kendinize her türden site yaratabilirsiniz WordPress ile. Eğer ki uzmanlığınız yok ise bir uzman ile anlaşabilir, sıfırdan bir altyapı kullanımı sağlayabilirsiniz. Ben ise açık kaynağın gücüne inanan bir insan olarak, WordPress'i hiçbir zaman, hiçbir konuda hafife almamak gerektiğine inanmaktayım. Karar sizin.