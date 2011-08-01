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WordPress'te PHP Sıkıştırma (gzip) Nasıl Kullanılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:07 - Tarih: 24 Haziran 2021 - Yorum: 0

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WordPress'te PHP Sıkıştırma (gzip) Nasıl Kullanılır?WordPress'te gzip aktif etmek ile ilgili geçtiğimiz senelerde buradaki içeriğimizde bir yöntem paylaşmıştık. Ancak ilgili yöntem admin paneli için geçerli olmuyor idi. Bugün ise sizlerle, tüm sayfalar için aktif olacak bir PHP sıkıştırma yöntemini paylaşmak istiyoruz. Aşağıdaki kodları dilerseniz eklenti olarak ekleyebileceğiniz gibi, temanızın functions.php dosyasına da ekleyebilirsiniz. İlgili gzip kodu, admin paneli dahil sitenizin tüm sayfaları için geçerli olacaktır.

AYRICA: WordPress'te Admin Panel için Özel Favicon Eklemek

WordPress'te PHP Sıkıştırma (gzip) Nasıl Kullanılır?

add_action('init' ,'ezgz_buffer');
function ezgz_buffer() {
ob_start('ob_gzhandler');
}


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