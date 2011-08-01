WordPress'te bir favicon eklediğiniz zaman, ilgili favicon wp-admin dahil tüm sayfalarda aynı olacaktır. Ancak dilerseniz, wp-admin sayfasına özel ve farklı favicon eklemeyi düşünebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki kodları temanızın functions.php dosyasına eklemeniz yeterli olacaktır. Kırmızı alanı ise, favicon görselinizin bulunduğu konum doğrultusunda güncellemeniz gerekmektedir.

AYRICA: WordPress Neden Yavaş Sorusunun Cevabı

WordPress'te Admin Panel için Özel Favicon Eklemek