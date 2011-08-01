Birkaç hafta önce WordPress PHP uyarılarını kapatmak ile ilgili bir içerik kaleme almıştım. Ancak tasarım bazlı olası hatalardan ötürü, hâlâ PHP hata mesajları karşınıza çıkıyor olabilir. Bu yüzden tekrar farklı bir yöntem daha paylaşıyor olacağım. Bu şekilde olası tüm PHP hata mesajlarını gizlemiş olacağız. Aşağıdaki adımları functions.php dosyanızda gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle, admin panelde v.b. olası bir PHP uyarı mesajı görüntülenmeyecektir.

AYRICA: WordPress Debug (Hata Ayıklama) Nedir? Ne İşe Yarar?

WordPress için PHP Hata Mesajlarını Gizleyelim

1) Temanızdaki functions.php'de aşağıdaki kodu bulun.

<?php

2) Aşağıdaki kodu ise, hemen sonrasına ekleyiniz.