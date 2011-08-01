WordPress için admin panel'deki sorgu sayısını azaltmak için buradaki ve şuradaki içeriklerimizde, sizlerle bazı bilgiler paylaşmıştık. Şimdi ise, admin panel ana sayfasında yer alan son yorumlar sayısını değiştirme konusunda bilgi veriyor olacağız. Aslında son yorumlar, sorgu olarak sayfayı çok da yormaz.

WordPress Admin Panel'deki Son Yorumlar Sayısını Değiştirelim

Ancak bu sayı fazla olur ise, elbette yavaşlığı beraberinde getirebilir. Bu yüzden Son Yorumlar > Yapılandır bağlantısına tıklayarak, ortalama bir değer belirlemenizde fayda var. İlgili bölüme ait görseli ise hemen aşağıda paylaşıyor olacağız. Bu yöntem ile siz de sorgu sayısını azaltabilirsiniz.

AYRICA: WordPress Yorum Bağlantılarındaki "nofollow" Etiketini Kaldıralım