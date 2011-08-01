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WordPress Admin Panel'deki Yazı Sayısını Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:05 - Tarih: 01 Kasım 2020 - Yorum: 0

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WordPress Admin Panel'deki Yazı Sayısını DeğiştirelimBirçok WordPress kullanıcısı, admin panel'in yavaş olması durumundan şikâyetçi. Ancak WordPress admin panel'in yavaş olması yönünde birçok spesifik parametre söz konusu. Yani aklınıza gelemeyecek detayları dahi analiz edip, anlamanızda fayda var. Örneğin, admin panel'deki yazı sayısının çok olması, sorgu sayısını da artırabilir. Bu yüzden WordPress admin panel'deki yazı sayısını değiştirmek önemlidir. Yüksek bir sayı belirtmek yerine, ortalama bir değer belirlemeniz yerinde olacaktır. Yazılar > Ekran Tercihleri bölümü ile bu sayıyı belirleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel hemen aşağıdadır.

AYRICA: WordPress'te Veritabanı "cron" Tablosunu Temizleyelim

WordPress Admin Panel'deki Yazı Sayısını Değiştirelim

WordPress Admin Panel'deki Yazı Sayısını Değiştirelim

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