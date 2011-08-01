Eğer ki WordPress admin panel'de iken Ortam sayfasını sürekli ziyaret ediyorsanız, görüntülenecek Ortam sayısını düşük bir değerde belirlemenizde fayda var. Çünkü yüksek bir değerde ise ve sürekli olarak ziyaret ediliyor ise ilgili sayfa, bu durum, sorgu sayısının da artmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden, WordPress admin panel'deki ortam sayısını değiştirmek elbette mümkün kılınmıştır. Ortam > Ekran Tercihleri bölümünden ilgili sayıyı değiştirebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel ise hemen aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: WordPress Admin Panel'deki Yazı Sayısını Değiştirelim

WordPress Admin Panel'deki Ortam Sayısını Değiştirelim