Vitamin ve Minerallerin Faydası Nedir? Hangi Besinlerde Bulunur?

Vücudumuzda gerçekleşen yaşamsal faaliyetler için hangi besinleri tüketmeli, vitamin ve mineralleri hangi besinlerden almalıyız? A, B, C, D, E, K vitaminleri en çok hangi besinlerde bulunur? Vitaminler vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan özel maddelerdir. Kemiklerimizin gelişiminden, hastalıklara karşı direnmemize; dişlerimizin sağlığından, kanımızın pıhtılaşabilmesine kadar birçok önemli görevleri vardır. Biz de onlardan bazılarını, faydaları ve bulunan besinler bakımından şu şekilde sınıflandırıyoruz:

AYRICA: Salatalık Suyu İçmenin Faydaları Nelerdir?

Vitaminlerin Faydaları ve Bulunduğu Bazı Besinler

1.) A Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Kemiklerimizin gelişimine, göz ve deri sağlığımıza yardımcı olur. Ayıca renklerin tonlarını ayırt edebilmemizi kolaylaştırır.

AYRICA: İp Atlamanın Faydaları ve Zararları Nelerdir?

A vitamini bulunan besinler: Yumurta, süt, havuç, ıspanak, patates, domates, karaciğer, yeşil sebzeler, baklagiller, havuç, ceviz.

2.) B Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Gerekli olduğunda vücudumuz için enerji üretirler. Solunum ve sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasına yardım ederler.

AYRICA: Bitter Çikolatanın Mucizevi 7 Faydası

B vitamini bulunan besinler: Buğdayda, balık ve deniz ürünlerinde, kümes hayvanlarının etlerinde, kırmızı ette, yumurtada, süt ürünlerinde, yeşil yapraklı sebzelerde, fasulye ve bezelyede, turunçgillerde bolca bulunurlar.

3.) C Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Yaralarımızın daha çabuk iyileşmesini sağlar, hastalıklara karşı bağışıklığımızı güçlendirir.

AYRICA: Yedikçe Zayıflatan Yiyecekler Nelerdir?

C vitamini bulunan besinler: Turunçgillerde (portakal, limon, mandalina), çilekte, domateste, brokolide, lahanada, kivide ve böğürtlende bolca bulunur.

4.) D Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Kemiklerimizin güçlenmesinde, diş ve kemikler için önemli mineral olan kalsiyumun besinlerden alınmasında yardımcı olur.

AYRICA: Neden Hızlı Kilo Veremiyorum?

D vitamini bulunan besinler: Balık, balık yağı, karaciğer, tereyağı, süt, yumurta ve peynirde bol miktarda bulunur.

AYRICA: Her Gün Yumurta Yiyerek Zayıflama - Yumurta Yemek Zayıflatır mı?

5.) E Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Göz, deri ve karaciğer sağlığımız için önemlidir. Akciğerlerimizi kirli havanın etkilerinden korur.

AYRICA: Sabahları Aç Karnına Su İçmenin 8 Şaşırtıcı Faydası

E vitamini bulunan besinler: Tahıl ve tahıl ürünlerinde, kırmızı ette, yeşil sebzelerde, süt ve süt ürünlerinde, yumurtanın sarısında ve bitkisel yağlarda bolca bulunur.

6.) K Vitamini Faydası ve Bulunan Besinler

Yaralanmalarda kanımızın pıhtılaşarak kabuk bağlamasına yardımcı olur. Kemiklerimizin şekillenmesine destek sağlar.

AYRICA: Somon Yağının Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?

K vitamini bulunan besinler: Yeşil sebzelerde, karaciğerde, kırmızı ette, mısırda, sütte ve pirinçte bolca bulunur.

Ek not: Süt, birçok vitamin içeren önemli bir besindir.

Su

Su, canlılık için en temel besin kaynaklarımızdan biridir. Dünyamızın büyük bölümü suyla kaplıdır. Çünkü su, bizim için önemli olduğu kadar bitkiler ve hayvanlar için de hayati önem taşır. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan su, yediğimiz gıdaların hemen hemen hepsinde bulunur.

TAVSİYE: Sabahları Aç Karnına Su İçmenin 8 Şaşırtıcı Faydası

Su, besinlerin sindiriminde, enerjinin üretilmesinde, cildimizden gözümüze kadar tüm organlarımızın sağlığında önemli roller oynar. Ancak ona bu görevlerinde yardımcı olan başka maddeler de vardır. Mineral olarak isimlendirilen o maddeler de bütün besinlerin içerisinde bulunur.

TAVSİYE: Çok Fazla Su İçmenin Alışılmadık Yan Etkileri

Minerallerin Faydası ve Bulunduğu Besinler

Bazı mineral çeşitlerinin faydalarını ve bulundukları besinleri inceleyelim:

1.) Demir

Demir bulunan gıdalar: Kırmızı et, tahıl, yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu yemişlerde bulunur.

Demir faydası: Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanda oksijeni taşıyan hücrelerin üretilmesine yardımcı olur.

2.) Fosfor

Fosfor bulunan gıdalar: Proteince zengin besin maddelerinde bulunur.

Fosfor faydası: Kas ve kemik gelişimini sağlar, hücrede enerji üretimine katılır.

3.) Çinko

Çinko bulunan gıdalar: Et, deniz ürünleri, baklagiller, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerinde bulunur.

Çinko faydası: Büyüme ve gelişmeye yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

4.) İyot

İyot bulunan gıdalar: Deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

İyot faydası: Beyin ve sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Büyüme ve gelişmede rol oynar.

5.) Potasyum

Potasyum bulunan gıdalar: Özellikle meyve ve sebzelerde (muz, kabak, incir, avokado, patates) bulunur.

Potasyum faydası: Vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur. Sinir sisteminin sağlığı açısından önemlidir.

6.) Sodyum

Sodyum bulunan gıdalar: İyotlu tuz, kırmızı et ve et ürünleri, balık, ekmek, maden suyunda bulunur.

Sodyum faydası: Vücutta su dengesinin korunmasında, sinir sisteminin sağlığının korunmasında yardımcıdır.

7.) Kalsiyum

Kalsiyum bulunan gıdalar: Süt ve süt ürünleri, brokoli, lahana, koyu yeşil yapraklı sebzeler, badem, cevizde bulunur.

Kalsiyum faydası: Kemik oluşumu ve diş sağlığı açısından önemlidir. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

8.) Magnezyum

Magnezyum bulunan gıdalar: Badem, fıstık, fındık, ceviz, soya fasulyesi, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

Magnezyum faydası: Sinir sisteminin sağlığı, vücut sıcaklığının dengede tutulması, kemik ve diş sağlığı açısından önemlidir.

9.) Klor

Klor bulunan gıdalar: Su ve sofra tuzunda bulunur.

Klor faydası: Vücuttaki su dengesini sağlamak ve kilo kaybını önlemek açısından önemlidir.

"Vitaminlerin ve minerallerin faydası ve bulunan besinler" konusunu inceledik. Bu konuda ilave etmek istedikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.