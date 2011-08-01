Ümit Kıvanç Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Ümit Kıvanç, Türk belgesel sinemacı ve yazardır. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra birçok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapan Kıvanç, birçok romanını 1989 yılından itibaren yayınlamaya başladı. Birikim dergisinde ve dijital olarak Radikal'de yazılarını kaleme alan yazar, belgesel ve kısa film çalışmalarına da devam etmektedir.

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Ümit Kıvanç Kitapları

Nikaragua: bir kıvılcım

Afrika Boynuzu'nda Ne oldu

'Bekle' Dedim Gölgeye

Aşkım Bana Resimaltı

Erkek Hikayeleri

Macbeth. Muhitimize Uyarlama Denemesi

Gaib Romans

Yalnız Olmuyor

Siyah Makamı

Demiş Bulundum: memleket ahvali üstüne yazılar

Kesin Ofsayt

Bir Zamanlar Ermeniler Vardı

Ergenekona Gelmeden: Türkiye'de Devlet Zihniyeti

Ümit Kıvanç Çevirileri

Silahlanma ve Azgelişmişlik

III. Enternasyonal Belgeleri

Kim Yapar Bezi Dolabı Kitabı, Anna Seghers

Ypsilon

Eroin

Ümit Kıvanç Filmleri

Bitti Derken Başladı

Kızlar ve Kökler

Nazê

Şarkılarla Geçtim Aranızdan - Kazım için bir film

Uçurtmam Tellere Takıldı

16 Ton

Ağlama Anne Güzel Yerdeyim

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