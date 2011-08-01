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Ümit Kıvanç Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Yazar: Konuk Yazar - Saat: 15:43 - Tarih: 25 Haziran 2020 - Yorum: 0

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Ümit Kıvanç Kimdir?1956'da İstanbul'da dünyaya gelen Ümit Kıvanç, Türk belgesel sinemacı ve yazardır. İstanbul Erkek Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra birçok dergi ve gazetede köşe yazarlığı yapan Kıvanç, birçok romanını 1989 yılından itibaren yayınlamaya başladı. Birikim dergisinde ve dijital olarak Radikal'de yazılarını kaleme alan yazar, belgesel ve kısa film çalışmalarına da devam etmektedir.

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Ümit Kıvanç Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

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Ümit Kıvanç Kitapları

  • Nikaragua: bir kıvılcım
  • Afrika Boynuzu'nda Ne oldu
  • 'Bekle' Dedim Gölgeye
  • Aşkım Bana Resimaltı
  • Erkek Hikayeleri
  • Macbeth. Muhitimize Uyarlama Denemesi
  • Gaib Romans
  • Yalnız Olmuyor
  • Siyah Makamı
  • Demiş Bulundum: memleket ahvali üstüne yazılar
  • Kesin Ofsayt
  • Bir Zamanlar Ermeniler Vardı
  • Ergenekona Gelmeden: Türkiye'de Devlet Zihniyeti

Ümit Kıvanç Çevirileri

  • Silahlanma ve Azgelişmişlik
  • III. Enternasyonal Belgeleri
  • Kim Yapar Bezi Dolabı Kitabı, Anna Seghers
  • Ypsilon
  • Eroin

Ümit Kıvanç Filmleri

  • Bitti Derken Başladı
  • Kızlar ve Kökler
  • Nazê
  • Şarkılarla Geçtim Aranızdan - Kazım için bir film
  • Uçurtmam Tellere Takıldı
  • 16 Ton
  • Ağlama Anne Güzel Yerdeyim

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