Eğer ki bir internet siteniz var ise, SSL nedir veya SSL ne işe yarar gibi soru işaretlerine sahip olabilirsiniz. Çünkü günümüzde SSL sertifikası olmayan web sitesi oldukça az durumda. Google gibi arama motorları ise sıralama faktörleri arasına SSL sertifikasını ekledikten sonra, birçok web sitesi de SSL kullanımına başladı. Aksi durumda web siteniz, tarayıcılarda "Güvenli Değil" uyarısına sahip olacaktır. Dilerseniz sizler için bu içeriğimizde, SSL sertifikası nedir üzerine bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız.

AYRICA: Let's Encrypt (Ücretsiz SSL) Nedir? Ne İşe Yarar?

SSL Sertifikası Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

Web sitenizdeki formlar veya üyelikler bazında aksiyon alındığı zaman, şifre koruması için, SSL kullanımı gereklidir. Çünkü SSL özellikle şifrelerin güvenliği ve e-ticaret sitelerindeki kredi kartı bilgilerinin güvenliği açısından oldukça önemlidir. Yani SSL sertifikası, girilen verileri şifrelediği için, çalınma riski de imkânsız hâle gelmektedir. Bu yüzden bir blogunuz bile var ise, SSL kullanmanız gereklidir. Çünkü SEO açısından artık SSL sertifikası kullanımı elzem durumda.

Eğer ki forum veya e-ticaret siteniz var ise, ücretli SSL sertifikası da satın alabilirsiniz. Fakat bütçeniz buna müsait değil ise, ilk başlarda Let's Encrypt adlı ücretsiz sertifikayı da kullanabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle, SSL sertifikası nedir üzerine bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Web sitenizin güvenliği ve aramalardaki konumuna fayda sağlamak için mutlaka SSL kullanımına özen göstermelisiniz. Siz hangi SSL sertifikasını kullanıyorsunuz? Yorum bölümü ile görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.