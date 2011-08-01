Artık blog sayfaları dahil birçok web sitesi güvenlik ve SEO için SSL kullanmaktadır. SSL fiyatlarına bakıldığında ise, senelik olarak çok da kabarık rakamlar sayılmaz. Ancak dilerseniz tamamen ücretsiz ve üç ayda bir otomatik yenilenen bir SSL kullanmayı tercih edebilirsiniz. İnternet dünyasındaki birçok otorite tarafından kabul edilen ve kullanılan Let's Encrypt işte bu ücretsiz SSL uygulamalarının başında gelmektedir. Ayrıca Plesk ve cPanel tarafından %100 desteklenen ve uyumluluk sorunu çıkarmayan Let's Encrypt kullanmamak için bir sebep bulunmuyor. Elbette ücretli olarak da SSL alınabilir ancak bütçeniz için şu an mümkün görünmüyor ise, gönül rahatlığı ile Let's Encrypt kullanabilirsiniz.

Let's Encrypt (Ücretsiz SSL) Nedir? Ne İşe Yarar?