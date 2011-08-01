Web Sitesi Hızlandırmak için 5 Önemli İpucu

Dünyada milyarlarca aktive durumda olan web sitesi mevcut. Ancak bu web sitelerinden bazıları, çoğunluktan ayrılmayı etkin bir şekilde başarmaktadır. Hız ise, bu yöndeki en önemli faktör. Günümüzde, birçok şey ışık hızında gerçekleştiği için, hiçbir insan yavaş bir internet sitesini ziyaret etmek istemez. Bu yüzden sizlere, web sitesi hızlandırmak için birtakım spesifik tavsiyeler sunmak istiyoruz. Aktif, güncel bir web siteniz var ise, daha da hızlı olması için, aşağıdaki adımları göz önünde bulundurabilirsiniz. Dilerseniz, site hızlandırma tekniklerine geçelim.

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Web Sitesi Hızlandırma Teknikleri - Faydalı Tavsiyeler

1) Doğru Altyapı Tercihi: Eğer ki ücretsiz bir web sitesi oluşturma aracı kullanmıyorsanız, yani elinizde bir hosting veya sunucu var ise, bu hizmetinizin altyapısal optimizasyonu çok önemlidir. Site hızını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de, doğru altyapı seçimidir. Çünkü altyapısal olarak alınacak olan aksiyonlar, site hızınızı muhteşem derecede artırabilir. Eğer ki bu yönde bilginiz kısıtlı ise, hosting hizmeti aldığınız firmaya aşağıdaki gibi bir destek bileti oluşturarak, kontrol amaçlı destek talebinde bulunabilirsiniz.

Firmanızdan hosting hizmeti satın almaktayım. Web sitemin hızı ise çok sağlıklı değil. Bu yüzden, aldığım hizmetteki Apache ve/veya nginx ayarları doğru yapılandırılmış durumda mı acaba? Ayrıca PHP için PHP-FPM ayarlarına ek olarak, OPcache teknolojisi aktif durumda mıdır? Kontrol sağlarsanız sevinirim. Veritabanı sorgularını hızlandırmak için ise query_cache aktivasyonu konusunda da bana yardımcı olabilir misiniz? Eklenti kullanmak istemiyorum. Bu yüzden uzman olarak siz yardımcı olur iseniz, çok mutlu olurum.

2) Doğru Tema Seçimi: Kullandığınız temanın kodlarındaki düzen, site hızını oldukça etkiler. Bu yüzden, eğer ki ücretsiz bir tema kullanıyorsanız, bir uzman tarafından detaylı analiz edilmesinde fayda var. Çünkü, temadaki kritik bir kod yanlış bir biçimde düzenlendi ise, bu durum sürekli yeni bir istek doğurabilir ve site hızınızı da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

3) Doğru Eklenti Kullanımı: Birçok insan, manuel kodlama yapmak yerine, doğal olarak eklenti kullanır. Ancak çok fazla eklenti kullanımı beraberinde, veritabanı sorgularının artmasını sağlayabileceği için, bu durum site hızınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Teknik beceriniz var ise, kendiniz fonksiyon bazında manuel geliştirme sağlayabilirsiniz. Bilginiz yok ise, çok fazla eklenti kullanmamanız daha sağlıklı olacaktır.

4) Küçültülmüş Görsel Boyutları: Bir görseli web sitenize direkt yükler iseniz, elbette yavaşlık olur. Ancak Photoshop, PhotoScape X veya Pixelmator Pro gibi programlar ile görseli kayıt ederken, sıkıştırma özelliği ile küçültme sağlar iseniz, görselin boyutu düşücektir ve site hızınızı olumsuz yönde etkilemeyecektir. Bu yüzden, web sitenize her zaman daha düşük boyutlu görsel yüklemeyi düşünmelisiniz.

5) CSS & JavaScript Kontrolü: Web sitenizi biçimlendirmek için CSS kodları, işlevsel hâle getirmek için de JavaScript kodları kullanıyor olabilirsiniz elbette. Ancak gereksiz, kullanılmayan kodlar var ise, bunları kaldırmanızda fayda var. Çünkü bu kodlar da, sayfanızın boyutunu artırabilir ve site hızınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Her zaman için daha sade, temiz ve gereksiz yükten arındırılmış bir şablon tercih edilmesini tavsiye ederiz.

Sonuç olarak bu içeriğimizde siz değerli takipçilerimiz ile, web sitesi hızlandırma teknikleri çerçevesinde beş önemli faktörü dile getirmeye çalıştık. İnternet üzerinde yayın yapan bir işletmeniz veya kişisel bir web siteniz var ise, uzun vadede ziyaretçilerinizi kaybetmemek adına, ne olursa olsun site hızınıza dikkat etmenizde fayda bulunmakta olup, bu süreçte ise yukarıdaki maddeleri de göz önünde bulundurabilirsiniz.