Web Sitesi Kurmak için Bilmeniz Gereken 6 Faktör

Devir İnternet devri desek yalan olmaz. Günümüzde ise her işletmenin bir web sitesi var ve bireysel kişiler de bir web sitesi kurmak adına sürekli araştırmalar yapıyor. Gerek para kazanmak, gerek işinizi daha da geliştirmek için bir web sitesi kurmanız mantıklı bir seçim olacaktır. Peki, web sitesi açmak için bilmeniz gerekenlerin neler olduğunun farkında mısınız? İşte biz de, Teknobeyin ekibi olarak, bu yönde sizlerle uzun seneler boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz doğrultusunda bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz.

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Web Sitesi Açmak için Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

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1) Domain (Alan Adı) Seçimi: Bir web sitesi açarken, ilk olarak bir alan adı satın almak gerekir. Yani genellikle "com" uzantısı tercih edilse de, yüzlerce uzantı söz konusudur. Bu yüzden, içeriğinize uygun, marka olma potansiyeli yüksek ve akılda kalıcı bir alan adı tercih edebilirsiniz. Ücretlendirme senelik olur ve genellikle 100 TL civarında olduğu dile getirilebilir. Domain satın almak için her zaman kaliteli, kalıcı ve güvenilir firmaları tercih etmenizi tavsiye ederiz.

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2) Hosting (Sunucu) Tercihi: Web sitenizi yayın hayatına sokmak için, bir hosting almak gerekecektir. Yeni açtığınız bir web sitesi için direkt fiziksel sunucu almanız gerekmez. Bu yüzden, uygun bir hosting paketi de işinizi görecektir. Web sitenizin trafiği artmaya başladıkça ve kaynaklar yetersiz gelmeye başladıkça, mevcut hosting paketinizi bütçeniz çerçevesinde yükseltebilirsiniz. Hosting firması bu yönde size yardımcı olacaktır.

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3) Yazılım (CMS) Kararı: Web sitenizin kullanacağı yazılım konusunda karara varmalısınız. Forum değil de, bir blog tarzında site kuracak iseniz, ücretsiz ve açık kaynak (open-source) olduğu için biz WordPress tavsiye ediyoruz. Gerek yüzlerce tema, gerek eklenti bolluğu olduğu için, uzun vadede sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Eğer kurulum bilmiyorsanız, hosting aldığınız firmadan rica ederek, ücretsiz WordPress kurulumu talebinde de bulunabilirsiniz.

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4) Tasarım (Tema) Konusu: Web sitenizi yayına aldıktan sonra, insanların beğenisine sunduğunuz zaman, tema konusu çok önem arz etmektedir. Bu yüzden, içeriğiniz ile uyumlu, sade ve hızlı bir tema seçiminde bulunmanızı tavsiye edebiliriz. Eğer kodlama beceriniz var ise, sıfırdan mobil uyumlu bir tema kodlamanız daha iyi olur. Kodlama bilginiz yok ise, ücretsiz temalar arasından seçim yaparak, kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

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5) Yedekleme (Backup) Önemi: Web sitesi kurmak çok da zor değil. Ancak olası problemler ile başa çıkmak adına, düzenli olarak yedekleme yapmak çok önemlidir. Web sitenizin tam yedeğini her hafta veya her ay almanızda fayda var. Hatta imkânınız var ise, hosting şirketinizin günlük yedekleme hizmeti var ise, satın alarak, günlük yedekleme yapabilirsiniz. Böylelikle, olası bir problem durumunda, sitenizi eskisi gibi çalışır ve aktif duruma getirebilirsiniz.

6) SEO (Optimizasyon) Kavramı: İçeriklerinizin arama motorlarında üst sıralarda çıkması için, SEO konusunda mutlaka bilgi edinin. Böylelikle içeriklerinizi, temanızı, altyapınızı da SEO bazında ayarlayarak, sitenizin daha popüler olmasını sağlayabilirsiniz. SEO olgusu günümüzde birçok firma ve bireysel kullanıcılar için de önem arz eder. Bu yüzden, arama motoru optimizasyonu kavramına hâkim olmak için sürekli bilgi edinmeniz, uzun vadede başarınızı artıracaktır. Online ortamda SEO olgusu oldukça önemlidir.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bakacak olur isek, web sitesi kurma aslında çok da zor bir konu değil. Önemli olan sürdürülebilir ve kalıcı bir proje yaratabilmektir. Bu da zamana ve vereceğiniz emeğe bağlı bir durum. Web sitesi açmak için yukarıdaki adımlara ek olarak, sizin söylemek istediğiniz bir konu var ise, aşağıdaki yorum formu ile paylaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.