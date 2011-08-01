Blogger mı? WordPress mi? Artık Karar Verme Zamanı

Arama motorlarında düzenli olarak, "blogger mı? wordpress mi?" aramalarının yapıldığı bir gerçek. Çünkü girişimci kadınlar da, bir internet girişimi için veya içerik üreticiliği yapmak istiyor ise, bir seçim yapmak istiyorlar. Bu oldukça normal bir durum. "Blogger mı daha iyi, WordPress mi?" gibi bir soru işaretine siz de sahip iseniz, Teknobeyin olarak sizlerle bu yöndeki fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz. En azından, ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yaparak, uzun vadede sorun yaşamamış olacağınızı düşünüyoruz. Dilerseniz, hemen içeriğimize geçelim.

AYRICA: Blogger Dersleri

AYRICA: WordPress Dersleri

Blogger mı? WordPress mi? Hangisi Daha İyi?

AYRICA: WordPress Nedir? Ne İşe Yarar? Öğrenelim!

1. Sadece Yazı Yazmak İstiyorum: Eğer ki, sadece yazı yazmak istiyorsanız, kompleks işlemlerde bulunmamak istiyorsanız, elbette Blogger doğru bir tercih olacaktır. Ancak, geliştirme ve altyapısal olarak kodlama yapmak gibi bir düşünceniz de var ise, WordPress daha iyi bir tercih olacaktır. Çünkü, open-source (açık kaynak) bir yazılım olduğu için, PHP programlama dili ile de harikalar yaratabilirsiniz. Bu durum tamamen bilgi seviyenize bağlı olacaktır.

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2. Para Harcamak İstemiyorum: Bugün bakıldığında, Blogger'a hiçbir ücret ödemeden veya yalnızca domain alarak sitenizi kurabilirsiniz. Ancak, WordPress için bir hosting ve domain satın almak zorunludur. Bu yüzden, hiçbir ücret ödemeyi düşünmüyorsanız, uzun vadede Blogger sorun çıkarmaz. Fakat projenize maddi yatırım da yapmak istiyor iseniz, WordPress'i tavsiye edebiliriz.

3. Tasarım Kodlamak İstiyorum: Temel seviyede HTML & CSS biliyorsanız veya kendinizi bu alanda geliştirmeyi düşünüyorsanız, dilediğiniz temayı yaratabilir veya düzenleyebilirsiniz. Blogger'da ise mevcut temalar arasından bir seçim yaparak, hiçbir kodlama yapmanıza gerek kalmaz. WordPress'te de elbette ücretsiz temalar mevcut ancak spesifik bir problemde müdahale gerektirdiği için, az da olsa PHP bilgisi gerekebilmektedir.

4. Tamamen Özgür Olmalıyım: Sitenizi oluşturduktan sonra, her anlamda özgür olmak istiyorsanız, elbette WordPress doğru tercih olacaktır. Çünkü tamamen açık kaynak bir yazılım, dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Blogger'da ise blog oluşturmanıza izin verilir ve Google'ın kuralları geçerlidir. Normal şartlarda Blogger da elbette profesyonel bir altyapı sağlar ancak sizin amacınız %100 özgürlük ise, WordPress'i denemenizde yarar var.

5. Eklenti Kurmak İstiyorum: Blogger'daki eklentilerin sayısı çok fazla değil. Diğer eklentiler ise kodlama bilenler tarafından yapılır ve bunları dilerseniz elbette kullanabilirsiniz. Eklenti yapmak için ise JavaScript & jQuery bilgisi gereklidir. Fakat binlerce eklenti arasından seçim yapmak istiyorsanız, WordPress daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü, WordPress için geliştirilen ve geliştirilmekte olan çok ama çok fazla eklenti mevcut durumdadır.

Özet olarak bizim tavsiyemiz, eğer ki bir içerik üreticisi iseniz, ilk başta Blogger'a domain bağlayarak başlamanızdan yana olacaktır. Yani blogger mı, wordpress mi gibi bir sorunun mutlak bir yanıtı yoktur. Zaten Blogger ihtiyaçlarınızı karşılayamayacak duruma geldiğinde, aktarım araçları ile, WordPress'e geçebilirsiniz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar... Peki sizce hangisi daha iyi? Yorum göndererek, fikirlerinizi bizimle paylaşın lütfen. Bunu çok isteriz.