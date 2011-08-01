Blogger SEO Ayarları Nasıl Yapılır? (Kapsamlı Anlatım)

Google'ın ücretsiz blog servisi olan Blogger, kullanmasını bilen için çok büyük bir nimet. Çünkü, ister teknoloji blogu, ister moda blogu olsun, fark etmeksizin, size sağlıklı ve uzun ömürlü bir altyapı sunmaktadır. Blogunuz için sadece bir domain satın alarak da, büyük projeler yaratabilirsiniz. Ancak elbette, Blogger SEO ayarları bu yönde oldukça önemli bir faktör. Yani arama motoru optimizasyonu dediğimiz SEO için aksiyon almak, web sitenizin sıralamalarda daha yukarıda olmasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, "Blogger'da SEO nasıl yapılır," gibi bir soru işaretiniz mevcut ise, Teknobeyin olarak bu yöndeki soru işaretlerinizi detaylı, kapsamlı bir anlatım ile gidermeye çalışıyor olacağız. O zaman arzu ederseniz, hemen ilgili içeriğimize göz atmaya başlıyor olacağız.

AYRICA: Blogger'da Resim Boyutlandırma ve Kırpma Nasıl Yapılır?

Blogger SEO Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Başlık ve Açıklama: Blogger'da bir blog oluşturduğunuz zaman, daha sonra başlık ve açıklama bilgilerini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Blogunuz ile ilgili, uyumlu olan bir başlık ve açıklama belirlemeniz oldukça önemlidir. Bu başlık ve açıklama, blogunuzun ana sayfası dahil, tüm sayfalarında görüntülenecektir. İlgili bilgileri ise, Ayarlar sayfasındaki Temel başlığı altında yer alan bölümler vasıtası ile değiştirebilirsiniz.

2) Arama Motorlarına Açık Olun: Standart olarak, Blogger ile oluşturulan bloglar, tüm arama motorlarına açık durumdadır. Ancak, yine de kontrol etmekte fayda var. Yani blogunuzun gizlilik ayarları çerçevesinde, arama motorlarına gizlenmediğinden emin olmalısınız. Bunu ise yine, Ayarlar sayfasındaki Gizlilik bölümü ile kontrol edebilirsiniz.

3) Bir Alan Adı Fena Olmaz: Blogger, bizlere ücretsiz olarak "blogspot.com" uzantısı verir. Ancak böyle olunca, alan adı kısmı uzuyor. Bu yüzden, akılda kalıcı olmak, marka olmak gibi hedefleriniz var ise, bir alan adı satın almanız hiç de fena olmayacaktır. Dolayısı ile, blogunuzu açtığınızda, direkt alan adınızı blogunuza yönlendirmeniz SEO açısından önem arz eder. Bütçeniz müsait ise, "com" gibi global bir uzantı tercih etmeniz, olası yurtdışı ziyaretçilerini de düşünecek olursak, en mantıklı tercih olacaktır.

4) Mutlaka HTTPS Desteğini Kullanın: Geçmişte Blogger'da bazı konularda aksiyon almak oldukça zor sayılır idi. Ancak günümüzde, birçok özelliğe birkaç tıklama ile ulaşabiliyoruz. Bu yüzden, Blogger SEO ayarları konusunda en önemli nokta, SSL kullanımıdır. Bu işlemi ise, Ayarlar sayfasındaki HTTPS bölümündeki seçeneği aktive ederek yapabilirsiniz.

Böylelikle hem, blogunuza giren ziyaretçileriniz güvenli bir bağlantı sağlayacak, hem de arama motorları SEO bazında size artı puan verecektir. HTTPS kullanımı günümüzde oldukça yaygın durumdadır.

5) Arama Açıklaması (description) Ekleyin: Blogunuz, zamanla arama motorlarında listelenmeye başlayacaktır. Bu yüzden, içeriklerinize yönelik bir description dediğimiz arama açıklaması eklemeniz SEO açısından çok ama çok önemlidir. Ayarlar sayfasındaki Meta etiketler bölümü ile bu yönde işlem gerçekleştirebilir ve blogunuz için özgün, sürekli değiştirmeyeceğiniz ve anahtar kelime içeren bir arama açıklaması girebilirsiniz.

6) Anahtar Kelimeler (keywords) Ekleyin: Blogger'da varsayılan olarak "keywords" adlı meta etiketi bölümü yoktur. Bu yüzden, temanıza manuel eklemeniz gerekiyor. Aşağıdaki örnek kodu, temanızın "head" bölümü içerisine eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Kırmızı alanlara ise, içerikleriniz ile ilgili anahtar kelimeleri, çok fazla olmayacak şekilde ekleyebilirsiniz.

<meta content='anahtar kelime 1, anahtar kelime 2, anahtar kelime 3' name='keywords'/>

7) SEO Uyumlu Başlık Yapımı: Blogger'daki varsayılan başlık yapısı, maalesef ki SEO uyumlu değildir. Yani yazı başlıklarının, site başlığından önce gelmesi, SEO açısından önemlidir. Bu yüzden mevcut başlık yapısını, SEO uyumlu yapmanız önem arz eder. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, Blogger SEO uyumlu başlık yapımı konusunda kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz.

• Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun öncelikle.

<title><data:blog.pageTitle/></title>

• Yukarıdaki kodu ise, aşağıdaki kodlar ile değiştiriniz.

<title><b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>Sitenizin Adı » Sitenizin Açıklaması<b:else/><b:if cond='data:blog.pageType != "error_page"'><data:blog.pageName/> » Sitenizin Adı<b:else/>Bulunamadı » Sitenizin Adı</b:if></b:if></title>

8) Kalıcı Bağlantıyı Düzenlemeyi Atlamayın: Blogger'da yazı yazar iken, yazı başlığınızdan yola çıkarak otomatik olarak bir permalink (kalıcı bağlantı) yapısı oluşturulur. Ancak bazı Türkçe karakterler desteklenmediği için, manuel olarak kalıcı bağlantı ayarları yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden, yazı yazdıktan sonra, yazı bölümündeki Kalıcı Bağlantı > Özel Kalıcı Bağlantı kısmından Türkçe karakter kullanmadan, sadece "tire" kullanarak, kalıcı bağlantı ayarlarını kendinizin yapması oldukça önem arz etmektedir.

9) Her Yazı için Ayrı Arama Açıklaması: Her yazınıza özel arama açıklaması (description) eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için yazı yazma bölümündeki, hemen sağ tarafta yer alan Arama Açıklaması kısmına, içeriğiniz ile ilgili arama açıklaması girebilirsiniz. Arama motorları içeriğiniz ile ilgili bu açıklama doğrultusunda daha sağlıklı fikir sahibi olacaktır. Çok fazla anahtar kelime eklemekten kaçının ve özgün bir şekilde açıklama eklemeye özen gösterin. Bu şekilde, SEO açısından sağlıklı bir sonuç elde etmeniz yüksek olasılıktır.

10) Anahtar Kelime Yoğunluğu: İçerik kaleme alırken, kullandığınız anahtar kelimelerin yoğunluğunu dikkat ile ölçümleyin. İlk paragraf ve son paragrafta anahtar kelime kullanın ancak bunların abartılı olmamasına dikkat edin. Fazla anahtar kelime kullanımı, SEO açısından zararlı olabilmektedir. Bu yüzden, anahtar kelime yoğunluğu bazında titiz davranmanızda fayda bulunmaktadır.

Bu içeriğimizde sizlerle, Blogger SEO ayarları çerçevesinde önemli gördüğümüz 10 maddeyi paylaşmış olduk. Blogger'da SEO yaparken, blogunuzun arama motorları tarafından sevilmesi ve üst sıralarda listelenmesi için, yukarıdaki adımları göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu yöndeki tecrübelerimiz doğrultusunda, sizlerle en doğru şekilde bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. Sizin de bu yönde farklı bir öneriniz var ise, yorum göndererek, tüm Teknobeyin takipçileri ile paylaşabilirsiniz.