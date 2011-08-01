Blogger'da özel olarak kullandığınız bir resim boyutu olabilir. Ancak daha sonra geliştirdiğiniz bazı eklentiler için resimleri yeniden boyutlandırmak ve kırpmak isteyebilirsiniz elbette. Peki Blogger'da resim boyutlandırma ve kırpma nasıl yapılır bir bilginiz var mı? Bu işlem oldukça kolay olup, bu içeriğimizde ilgili yöntemi sizlerle paylaşıyor olacağız. Hemen ilgili adımlara göz atalım.

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Blogger'da Resim Boyutlandırma ve Kırpma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle örnek bir resim URL'sini ele alıyoruz.

https://1.bp.blogspot.com/-RG9FHHw6LMg/YHwpCgAAVoI/AAAAAAAAVPQ/JV-AVin0eRkWWNxFMG9gu9H3OJaglpirwCLcBGAsYHQ/s16000/ev-hanimlari-para-kazanmak.png

2) Görseldeki örnek kırmızı alanı, aşağıdaki şekilde değiştirebiliriz. Elbette boyutlandırma değerlerini (width - height) dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

w300-h200-c

3) Örnek görsel URL'miz ise aşağıdaki gibi olacaktır.

https://1.bp.blogspot.com/-RG9FHHw6LMg/YHwpCgAAVoI/AAAAAAAAVPQ/JV-AVin0eRkWWNxFMG9gu9H3OJaglpirwCLcBGAsYHQ/w300-h200-c/ev-hanimlari-para-kazanmak.png

Sonuç olarak bu şekilde, hem resmi boyutlandırmış hem de kırpma işlemi gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde ilgili görsellerinizi, blogger eklentileri için özel kılabilmek ve yeniden boyutlandırıp, kırpmak için kolaylıkla aksiyon alabilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını temenni ederiz.