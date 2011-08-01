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Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 29 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!Blogunuzdaki eski kırık bağlantılarınızı, yeni ve çalışır bir bağlantıya yönlendirmek isteyebilirsiniz. Blogger için bu yönde çeşitli JavaScript kodları da mevcut. Ancak Blogger'ın kendisinde bu yönde bir özellik mevcut olduğu için, ilgili özelliği kullanmak daha mantıklı olacaktır. Blogger 301 yönlendirmesi yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, belirlediğiniz bağlantı, kalıcı olarak yeni ve çalışan adrese yönlendirilmiş olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Birden Fazla Koşul için "noindex" Ekleme Nasıl Yapılır?

Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

2) Özel yönlendirmeler bağlantısına tıklayalım.

Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

3) Ekle adlı bağlantıya tıklıyoruz ardından.

Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

4) İlgili seçenekleri doldurup, Tamam bağlantısına tıklayabiliriz.

Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

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