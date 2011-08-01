Blogunuzdaki eski kırık bağlantılarınızı, yeni ve çalışır bir bağlantıya yönlendirmek isteyebilirsiniz. Blogger için bu yönde çeşitli JavaScript kodları da mevcut. Ancak Blogger'ın kendisinde bu yönde bir özellik mevcut olduğu için, ilgili özelliği kullanmak daha mantıklı olacaktır. Blogger 301 yönlendirmesi yapmak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, belirlediğiniz bağlantı, kalıcı olarak yeni ve çalışan adrese yönlendirilmiş olacaktır.

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Blogger 301 Yönlendirmesi Nasıl Yapılır? Kolay Yöntem!

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Özel yönlendirmeler bağlantısına tıklayalım.

3) Ekle adlı bağlantıya tıklıyoruz ardından.

4) İlgili seçenekleri doldurup, Tamam bağlantısına tıklayabiliriz.