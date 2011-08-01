Blogger'da arama sonuçları için SPAM olaylarından kaçınmak adına, doğru koşullara noindex parametresi eklemek gerekiyor. Blogger'da etiket sayfaları, arama sayfaları, hata sayfaları ve arşiv sayfaları gibi alanlarda noindex bulundurmak, ilgili sayfaların indeks almaması için önemlidir. Bunun için tek tek koşul belirlemek yerine, birden fazla koşul için noindex eklemek mümkündür. Aşağıdaki kodları ise, head etiketleri arasına eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Birden Fazla Koşul için "noindex" Ekleme Nasıl Yapılır?