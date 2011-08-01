Blogger ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, toplu yazı silmek ve toplu etiket eklemek gibi konulardan bahsetmiştik. Bugün ise, Blogger yazıları toplu taslağa döndürme nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bu yöntem ile, dilediğiniz içeriklerinizi toplu bir şekilde taslak durumuna döndürebileceksiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız ise bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Blogger'da Yorumlardaki Boş Avatarlar için Resim Eklemek

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yayınlar sekmesine tıklayalım.

2) Sağ kısımdaki Yönet bağlantısına tıklayalım.

3) Dilediğimiz ilgili yazılarımızı seçmeye başlayalım.

4) Taslağa döndür butonuna tıklamamız yeterli olacaktır.