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Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:15 - Tarih: 10 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?Blogger ile ilgili olarak bir önceki içeriklerimizde, toplu yazı silmek ve toplu etiket eklemek gibi konulardan bahsetmiştik. Bugün ise, Blogger yazıları toplu taslağa döndürme nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Bu yöntem ile, dilediğiniz içeriklerinizi toplu bir şekilde taslak durumuna döndürebileceksiniz. Aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız ise bu yönde yeterlidir.

AYRICA: Blogger'da Yorumlardaki Boş Avatarlar için Resim Eklemek

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yayınlar sekmesine tıklayalım.

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

2) Sağ kısımdaki Yönet bağlantısına tıklayalım.

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğimiz ilgili yazılarımızı seçmeye başlayalım.

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

4) Taslağa döndür butonuna tıklamamız yeterli olacaktır.

Blogger'da Yazıları Toplu Taslağa Döndürme Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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