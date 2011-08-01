Blogger'a düzenli olarak yenilikler eklenmeye devam etmektedir. Bu şekilde kullanım kolaylığı sağlayan özellikler de oldukça pratik fayda sağlıyor. Örneğin, blogger toplu yazı silmek isteyebilirsiniz. Her yazıyı tek tek silmek yerine, toplu bir şekilde silmek mümkün kılınmıştır. Bu yönde aksiyon almak için ise, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle, dilediğiniz kadar içeriği aynı anda silebilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Yorumlardaki Boş Avatarlar için Resim Eklemek

Blogger'da Toplu Yazı Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yayınlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sağ üst bölümdeki Yönet bağlantısına tıklayalım.

3) Silmek istediğimiz yazıları seçmeye başlayabiliriz.

4) Seçili yayınları silin butonu ile ilgili yayınları silebiliriz.