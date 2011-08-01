Blogger'da yorum gönderenlerin eğer ki bir avatarı yok ise, boş bir avatar görüntülenir. Ancak dilerseniz, Blogger yorumlardaki boş avatarlar için resim eklemek jQuery ile mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Bu işlem sonrasında, blogunuzda yorumlardaki boş avatarlar yerine belirlenen görsel görüntülenecektir. Dilerseniz hemen ilgili kodları inceliyor olacağız.

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Blogger'da Yorumlardaki Boş Avatarlar için Resim Eklemek

1) Öncelikle temanızda bulunan aşağıdaki kodu bulun.

</body>



2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki kodun öncesine ekleyin.

<script type='text/javascript'>

var oldSrc = '//resources.blogblog.com/img/blank.gif';

var newSrc = 'https://3.bp.blogspot.com/-DbLx-w0QmE8/X2z4PACQujI/AAAAAAAAU0E/sZv-IM6l-C0UUH5We5yeqgnCPGVmKHZGwCK4BGAYYCw/s1600/anonim.png';

$('img[src="' + oldSrc + '"]').attr('src', newSrc);

</script>



Not: Yukarıdaki kodların sorunsuz çalışması için, Blogger'daki blogunuza ait temanızda jQuery Kütüphanesi olduğundan mutlaka emin olmalısınız.