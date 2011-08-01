Blogger'da bildiğiniz gibi yazılar için site haritası adresi "sitemap.xml" şeklindedir. Peki, sabit sayfalar için de ayrı bir site haritası adresi olduğunu biliyor muydunuz? Birçok kişi bilmiyor olabilir. Eğer ki, sitenizdeki sabit sayfalar için de site haritasını Google'a bildirmek istiyorsanız, aşağıdaki örnek URL'yi kullanabilirsiniz. Bu şekilde sitenizdeki yalnızca sabit sayfaları da Google'a indeks alması için bildirebilmektesiniz. Bilmeyenler için faydalı bir ipucu olmasını dileriz.

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Blogger'da Sabit Sayfalar için Site Haritası Adresi Nedir?