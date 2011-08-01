Blogger'daki yorumların hemen altında, yorum silme ikonu bulunur. Bu ikona tıklayarak, dilediğiniz yorumu kolaylıkla blogunuzdan kaldırabilirsiniz. Ancak elbette, Blogger panelindeki Yorumlar bölümü ile de yorumları silmek mümkündür. Dolayısı ile yazılarınızdaki yorumların altında yorum silme ikonunun bulunmasını istemiyorsanız, kaldırmayı düşünebilirsiniz. Blogger yorum silme ikonu kaldırmak için ise, temanızda yer alan aşağıdaki kodu kaldırmanız yeterlidir.

AYRICA: Blogger'da Yönetici Yorumlarını Belirginleştirme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Yorum Silme İkonu Kaldırma Nasıl Yapılır?