Blogger Dersleri ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, Blogger yönetici yorumlarını belirginleştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Örneğin, blogunuzdaki yöneticilere ait yorumlardaki kullanıcı adının rengini değiştirmek için, aşağıdaki CSS kodunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz, CSS ile farklı biçimlendirme uygulamaları da yapabilirsiniz. Aşağıdaki kodları ise, temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Standart Head Etiketlerini Kaldırma Nasıl Yapılır?

Blogger'da Yönetici Yorumlarını Belirginleştirme Nasıl Yapılır?