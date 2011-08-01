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Blogger'da Yönetici Yorumlarını Belirginleştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:30 - Tarih: 09 Haziran 2021 - Yorum: 0

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Blogger'da Yönetici Yorumlarını Belirginleştirme Nasıl Yapılır?Blogger Dersleri ile ilgili faydalı ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise, Blogger yönetici yorumlarını belirginleştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Örneğin, blogunuzdaki yöneticilere ait yorumlardaki kullanıcı adının rengini değiştirmek için, aşağıdaki CSS kodunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz, CSS ile farklı biçimlendirme uygulamaları da yapabilirsiniz. Aşağıdaki kodları ise, temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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Blogger'da Yönetici Yorumlarını Belirginleştirme Nasıl Yapılır?

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