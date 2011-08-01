Blogger'daki temaların çoğunda standart head etiketleri bulunur. Bu etiketler aslında, olması gerektiği gibidir. Ancak sıfırdan bir tema kodluyor iseniz, default head etiketlerini temizlemek ve manuel olarak bu etiketleri eklemeyi düşünebilirsiniz. Blogger standart head etiketlerini kaldırmak için ise, temanızda bulunan aşağıdaki kodu kaldırmanız yeterli olacaktır. Hepsi bu kadar...

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Blogger'da Standart Head Etiketlerini Kaldırma Nasıl Yapılır?