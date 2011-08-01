Blogger ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle, Blogger yorum yazar adını kalınlaştırma nasıl yapılır, bu yönde bilgi veriyor olacağız. Eğer Blogger'da yorum sistemi olarak, "pop-up pencere" kullanıyor iseniz, yorum gönderen kişinin adını kalınlaştırmak isteyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Elbette ilgili parametre için yeni bir div açarak, farklı CSS özelleştirmeleri de yapabilirsiniz. Bu yöndeki tercih tamamen size aittir.

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Blogger'da Yorum Yazar Adını Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle temanızda yer alan aşağıdaki kodu bulun.

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2) Yukarıdaki kodu ise aşağıdaki kod ile değiştiriniz.