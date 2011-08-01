Blogger'da belirli bir kodu yalnızca belirli sayfada görüntülemek isteyebilirsiniz. Eğer ki tek bir koşul kullanmak isterseniz, zaten sorun yok. Ancak birden fazla koşul belirlemek isterseniz, ilgili parametreler de değişecektir. Sizlerle, Blogger'da birden fazla koşul seçmek için ilgili kod dizisini paylaşmak istiyorum. Aşağıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanlara, dilediğiniz koşulları ekleyebilirsiniz. İlgili kodlar ise, yalnızca bu koşullara ait sayfalarda çalışacaktır. Faydalı olmasını dilerim.

AYRICA: Blogger'da Özel CSS Kodu için Ana Sayfayı Hariç Tutma Yöntemi

Blogger'da Birden Fazla Koşul Seçimi Nasıl Yapılır?