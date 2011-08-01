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Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:50 - Tarih: 02 Temmuz 2021 - Yorum: 0

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Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?Blogger'da en azından şu an için kategori özelliği yoktur. Ancak elbette etiket özelliği mevcut. Peki, sormamıza izin veriniz. Blogger toplu etiket ekleme nasıl yapılıyor, biliyor musunuz? Dilediğiniz yazılar için toplu olarak bir etiket belirleyebilir, birkaç dakika içerisinde ekleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Blogger'da toplu etiket eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Blogger'da Toplu Yazı Silme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yayınlar sekmesine tıklıyoruz.

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Sağ üst kısımdaki Yönet bağlantısına tıklayalım.

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Toplu etiket eklemek istediğimiz yazıları seçelim.

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Seçilen yayınlara etiket uygula adlı butona tıklıyoruz.

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

5) Açılan sayfa ile etiket seçelim ve Uygula bağlantısına tıklayabiliriz.

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

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