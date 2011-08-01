Blogger'da en azından şu an için kategori özelliği yoktur. Ancak elbette etiket özelliği mevcut. Peki, sormamıza izin veriniz. Blogger toplu etiket ekleme nasıl yapılıyor, biliyor musunuz? Dilediğiniz yazılar için toplu olarak bir etiket belirleyebilir, birkaç dakika içerisinde ekleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Blogger'da toplu etiket eklemek için ise aşağıdaki adımları izleyerek, uygulamanız yeterlidir.

AYRICA: Blogger'da Toplu Yazı Silme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Toplu Etiket Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Yayınlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Sağ üst kısımdaki Yönet bağlantısına tıklayalım.

3) Toplu etiket eklemek istediğimiz yazıları seçelim.

4) Seçilen yayınlara etiket uygula adlı butona tıklıyoruz.

5) Açılan sayfa ile etiket seçelim ve Uygula bağlantısına tıklayabiliriz.