Spotify, Ücretli Abonelerine Özel Yenilikler Getiriyor

Söz konusu müzik dinlemek olunca, Spotify bu konuda müzik severlere müthiş bir deneyim imkânı sunuyor. Her geçen gün kullanıcı sayısının arttığı müzik uygulaması, ücretli abonelerine özel olarak bir tasarım geliştirdi. Kullanım kolaylığını sağlamak için geliştirilmiş bu yeni tasarımla birlikte, Premium aboneliğine sahip kullanıcılar, müzik dinlerken ‘Oynat’ ve ‘Karışık Çal’ butonlarını birbirinden ayrılmış bir halde kullanabilecek.

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Oynat ve Karışık Çal butonları, daha önce iç içe geçmiş bir şekilde kullanılıyordu. Spotify kullanıcılarını memnun edecek olan bu özellik, önümüzdeki haftalarda iOS ve Android kullanıcılarıyla paylaşılacak.