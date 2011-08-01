Dünyanın en iyi müzik dinleme plâtformu olan Spotify, içerisinde barındırdığı özellikleri ile de başarısına başarı katıyor desek yanlış olmaz. Örneğin, Spotify üzerinde dinlediğiniz bir şarkının linkini forum sayfalarında veya blogunuzda paylaşmak isteyebilirsiniz. Peki, spotify şarkı linki alma nasıl yapılıyor, biliyor musunuz? Spotify şarkı linki kopyalama işlemi için aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Spotify'da Şarkı Sözleri Nasıl Görüntülenir?

Spotify Şarkı Linki Alma (Kopyalama) Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle ilgili şarkıya geliyoruz.

2) Ardından sağ tık yaptıktan sonra, Paylaş sekmesine gelerek, Şarkı Bağlantısını Kopyala sekmesine de tıklayarak şarkı linkini alabiliriz.